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Oficial: Irán no jugará el Mundial en Estados Unidos y negocia con FIFA

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán está negociando con la FIFA tras pronunciamiento de Donald Trump.

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Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
08:24 a. m.
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La planificación del próximo campeonato mundial de fútbol podría enfrentar un nuevo escenario diplomático y deportivo luego de que la federación de la República Islámica de Irán manifestara que su selección no viajará a territorio estadounidense para disputar los partidos que le corresponden en la fase de grupos del torneo. El certamen será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, pero el combinado iraní tenía programados todos sus encuentros iniciales en suelo norteamericano.

La situación surge en medio de la tensión geopolítica derivada de la guerra en Oriente Medio, contexto que ha generado preocupación dentro de la delegación del país asiático. Ante este panorama, la dirigencia del fútbol iraní inició conversaciones con la FIFA para encontrar una alternativa que permita la participación del equipo sin desplazarse a Estados Unidos.

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Irán plantea jugar sus partidos en México

El presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Taj, aseguró que su país no disputará partidos en territorio estadounidense debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad de su delegación. Según declaraciones difundidas por la embajada iraní en México a través de la red social X, el dirigente sostuvo que se están llevando a cabo negociaciones con el organismo rector del fútbol mundial para trasladar los compromisos del equipo a suelo mexicano.

La posición del dirigente se basa en afirmaciones atribuidas al presidente estadounidense Donald Trump, quien habría señalado que no podía garantizar la seguridad total de la selección iraní en medio del actual contexto internacional. Frente a esa situación, Taj reiteró que la federación busca una solución que permita disputar el torneo en condiciones consideradas adecuadas por su delegación.

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La FIFA mantiene el calendario original

A pesar de las declaraciones provenientes desde Irán, la FIFA no ha confirmado que exista un cambio de sede para los partidos del equipo asiático. Consultado por agencias internacionales, el organismo señaló que mantiene comunicación permanente con todas las federaciones participantes para coordinar la planificación del torneo.

No obstante, la entidad también indicó que, por ahora, se mantiene el calendario oficial anunciado el 6 de diciembre de 2025, el cual contempla que el equipo nacional iraní dispute íntegramente la fase de grupos en Estados Unidos. La selección, conocida como el Team Melli, integra el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

De acuerdo con la programación vigente, Irán debería jugar dos partidos en Los Ángeles frente a Bélgica y Nueva Zelanda, y otro encuentro en Seattle contra Egipto. Además, el equipo tiene previsto instalar su campamento base en Tucson, en el estado de Arizona.

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El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y está previsto que sea el torneo más grande en la historia de la competición, con un número récord de selecciones participantes. Mientras continúan las conversaciones diplomáticas y deportivas, el caso de Irán abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre política internacional y fútbol a nivel global.

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