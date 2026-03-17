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Katy Perry se prendió en fuego durante una grabación: impactantes imágenes

Katy Perry preocupó enormemente a sus fans luego de que se revelaran imágenes en las que se ve prendida en llamas.

Foto: @PopDrug

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
08:07 a. m.
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La reconocida cantante estadounidense Katy Perry se convirtió en tendencia mundial durante las últimas horas luego de que comenzaran a circular en redes sociales unas impactantes imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores. En los videos, que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales, se observa a una mujer que aparentemente sería la artista envuelta en llamas durante lo que parecía ser la grabación de una escena para un proyecto audiovisual.

El material ha provocado todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la intérprete, quienes manifestaron su inquietud por el estado de salud de la cantante y por las circunstancias en las que se desarrolló el incidente. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte del equipo de la artista que confirme con claridad lo sucedido, lo que ha aumentado la incertidumbre alrededor del hecho.

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Imágenes impactantes durante una grabación

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, la situación habría ocurrido durante el detrás de cámaras de un nuevo proyecto audiovisual que estaría relacionado con un supuesto sencillo titulado Watch It Burn.

En las imágenes que circulan en internet se puede observar a una mujer vestida de blanco, que varios usuarios identifican como la cantante, participando en la grabación de una escena en la que su cuerpo es prendido en fuego como parte de la producción del videoclip. Sin embargo, segundos después de iniciarse la toma, la situación parece salirse de control.

El video muestra cómo la mujer comienza a gritar y a pedir ayuda mientras las llamas siguen activas. Ante esta situación, varios miembros del equipo logístico entran rápidamente en escena para intervenir y apagar el fuego utilizando extintores, en un intento por controlar lo que parecía convertirse en un momento de riesgo durante el rodaje.

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Incertidumbre sobre lo ocurrido con Katy Perry

A pesar de la rápida difusión de las imágenes, todavía existen muchas dudas sobre lo que realmente ocurrió en el lugar. Hasta ahora, el equipo de trabajo de Katy Perry no ha emitido declaraciones oficiales que confirmen si la persona que aparece en el video es efectivamente la artista o si se trataba de una doble de riesgo utilizada para la grabación.

Tampoco se ha aclarado si el incidente fue producto de un accidente durante la filmación o si la escena hacía parte de un efecto previamente planeado dentro de la producción del videoclip. De igual manera, se desconoce si la mujer involucrada sufrió lesiones graves tras el momento de tensión que quedó registrado en las grabaciones.

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Lo que sí es evidente es que las imágenes resultan impactantes y han generado un fuerte debate entre los seguidores de la artista, quienes esperan que en las próximas horas se entregue información oficial que permita aclarar lo sucedido y confirmar que todo se encuentra bajo control. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, alimentando la preocupación y la curiosidad de miles de fanáticos alrededor del mundo.

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