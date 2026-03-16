Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 16 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 16 de 2026
06:11 p. m.
06:11 p. m.
- 94% de los capturados en Bogotá durante el 2025 quedaron libres: conclusiones de la reunión entre el alcalde y congresista
- VIDEO | Balacera tras robo de una camioneta en Bogotá resultó con dos ladrones capturados
- Luto en Colombia: murió uno de los locutores más reconocidos y legendarios