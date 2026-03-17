Dólar en Colombia HOY 17 de marzo: el precio que sorprendió al iniciar la jornada

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este martes 17 de marzo de 2026 con un ligero movimiento a la baja en las primeras transacciones del mercado cambiario.

De acuerdo con los datos de apertura, la divisa estadounidense se ubicó alrededor de $3.683, lo que representó una caída de $8,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día, certificada en $3.691,90.

En los primeros minutos de negociación, el dólar registró un precio mínimo de $3.680 y un máximo de $3.683, con al menos 11 transacciones realizadas por un monto cercano a $350.000.

Así abrió el precio del dólar en Colombia este 17 de marzo

La TRM oficial para este martes 17 de marzo de 2026 fue fijada en $3.691,90, lo que representa un leve aumento frente al día anterior. En comparación con la jornada previa, el dólar subió $6,37, equivalente a un incremento del 0,17 %.

Sin embargo, al analizar el comportamiento en diferentes periodos de tiempo, la divisa presenta variaciones mixtas. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar disminuyó 1,41 %, es decir $52,94 pesos menos.

En contraste, al comparar con el mismo día del mes anterior, el precio del dólar subió 1,07 %, lo que equivale a $39,01 pesos adicionales.

Comparación del dólar frente al año anterior

El comportamiento del dólar en Colombia también muestra una diferencia considerable frente al mismo periodo del año pasado. Según los registros, la TRM disminuyó cerca de 10%, lo que equivale a una reducción aproximada de $410 pesos en comparación con marzo de 2025.

Además, frente al inicio de 2026, la moneda estadounidense también registra una ligera caída. Desde comienzos de año, el dólar ha bajado cerca de 1,73 %, es decir alrededor de $65 pesos.

Estos movimientos reflejan cómo el mercado cambiario colombiano continúa ajustándose a factores internacionales, expectativas económicas y variaciones en el comercio global.

Los expertos suelen recomendar a quienes realizan compras internacionales, viajes o transacciones en dólares estar atentos al comportamiento diario de la TRM, ya que pequeñas variaciones pueden impactar el costo final de productos o servicios que dependen de la moneda estadounidense.