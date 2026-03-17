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Presentaron el taxi volador más grande del mundo: despegó en China

El taxi volador más grande del mundo ya es una realidad: China lidera la innovación aérea.

video taxi volador mas grande mundo china matrix
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
07:54 a. m.
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El futuro del transporte aéreo urbano dejó de ser una promesa lejana y comenzó a tomar forma en China. La compañía AutoFlight realizó una demostración que sorprendió al mundo: el vuelo del eVTOL más grande desarrollado hasta ahora, un “taxi volador” que podría transformar la movilidad en las grandes ciudades en los próximos años.

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Durante una prueba organizada para The Associated Press, el modelo Matrix fue trasladado desde un hangar hasta una plataforma de helicópteros en una zona de pruebas de vuelo a baja altitud.

Allí, el equipo técnico inició el protocolo de despegue. Las hélices comenzaron a girar y, tras varios minutos de revisión de sistemas, la aeronave se elevó de manera estable.

Taxi volador China
Foto: CFOTO/picture alliance

Aunque el sonido fue evidente, resultó menos estruendoso que el de un helicóptero convencional, uno de los aspectos clave en el desarrollo de este tipo de tecnología.

El vehículo permaneció en el aire cerca de 10 minutos, tiempo en el que completó dos vueltas alrededor del helipuerto antes de aterrizar sin inconvenientes, demostrando precisión y control.

Taxi volador más grande del mundo: así funciona el eVTOL de AutoFlight

El Matrix hace parte de la nueva generación de aeronaves conocidas como eVTOL (vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical), diseñados para operar en entornos urbanos con menor impacto ambiental y mayor eficiencia.

Taxi volador en China
Foto: CFOTO/picture alliance

Según explicó Steven Yang, vicepresidente sénior de AutoFlight, la compañía ya cuenta con una versión de pasajeros que alcanza las dos toneladas. Sin embargo, su uso comercial aún depende de la aprobación de las autoridades aeronáuticas.

La empresa proyecta obtener el certificado de tipo en 2027, un paso fundamental que confirmaría que la aeronave cumple con los estándares internacionales de seguridad.

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A partir de ahí, sería necesario avanzar en permisos adicionales que autoricen el transporte de pasajeros de forma regular.

Taxis voladores en China
Fotos: CFOTO/picture alliance

Este proceso regulatorio es uno de los principales desafíos para que los taxis voladores pasen de las pruebas a la operación cotidiana en ciudades.

Taxi volador en China: ¿cuándo será una realidad en las ciudades?

Pese a los avances tecnológicos, la implementación masiva de taxis voladores aún enfrenta varios retos. Además de la certificación, se requiere el desarrollo de infraestructura adecuada, como plataformas de despegue, sistemas de control aéreo y protocolos de seguridad adaptados a entornos urbanos.

En China, varias compañías ya compiten en esta carrera. Una de ellas es EHANG, con sede en la provincia de Cantón, que incluso ha obtenido certificaciones para operar vuelos comerciales de pasajeros. Sin embargo, estos servicios todavía no están disponibles de manera regular.

Mientras tanto, el país avanza en lo que denomina la “economía de baja altitud”, donde ya se utilizan drones para tareas como la entrega de alimentos en ciudades como Shenzhen. Este tipo de aplicaciones abre el camino para una integración progresiva de soluciones aéreas en la vida cotidiana.

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La gran incógnita sigue siendo el tiempo. ¿Cuándo se verán taxis voladores surcando las ciudades de forma habitual? Aunque no hay una respuesta definitiva, expertos coinciden en que la próxima década será clave para definir si esta tecnología logra consolidarse.

El Matrix, con una envergadura de 20 metros, fue desarrollado por AutoFlight y se presentó como la aeronave eléctrica de mayor tamaño construida en China hasta la fecha.

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