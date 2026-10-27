Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 27 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 27 de 2026
10:42 a. m.
10:42 a. m.
- Autoridades investigan quiénes son los responsables de asesinar al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos. Hay una millonaria recompensa por información.
- Seis personas fueron asesinadas en Suaza, Huila. Al parecer se trataría de un caso de justicia por mano propia pues las víctimas serían extorsionistas de la región.
- Kbeto Zuleta sigue en UCI por la gravedad de sus heridas, tras el accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se movilizaba junto a su equipo.