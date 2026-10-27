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Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 27 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
10:42 a. m.
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  • Autoridades investigan quiénes son los responsables de asesinar al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos. Hay una millonaria recompensa por información.
  • Seis personas fueron asesinadas en Suaza, Huila. Al parecer se trataría de un caso de justicia por mano propia pues las víctimas serían extorsionistas de la región.
  • Kbeto Zuleta sigue en UCI por la gravedad de sus heridas, tras el accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se movilizaba junto a su equipo.
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