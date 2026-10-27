Renunciaron los médicos del hospital donde asesinaron a un paciente en Suárez, Cauca,

La violencia contra el personal médico en el departamento de Cauca alcanzó un punto crítico que provocó la renuncia masiva de los trabajadores del hospital del municipio de Suárez.

El detonante de esta delicada situación tiene que ver tras una serie de agresiones simultáneas que culminaron con el asesinato de un paciente por parte de hombres armados dentro del centro asistencial.

La Secretaría de Salud confirmó que durante lo que va de 2026 se han registrado 21 ataques deliberados contra la misión médica por parte de organizaciones armadas y personas violentas.

RELACIONADO Hombres armados ingresaron a un hospital en Cauca y asesinaron a un paciente mientras recibía atención médica

¿Por qué renunciaron los médicos del hospital de Suárez, Cauca?

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada, cuando el fallecimiento de un paciente provocó que sus familiares y allegados agredieran al personal médico y causaran daños a equipos e instalaciones.

Sin embargo, la situación se tornó aún más grave cuando hombres armados, presuntamente pertenecientes a disidencias del Frente Jaime Martínez, ingresaron al hospital y acabaron con la vida de otro paciente.

Entre la ola de violencia contra la misión médica en la región, destaca el gerente del hospital de Rosas, Cauca, que fue interceptado por hombres armados que se llevaron el vehículo de la institución con medicamentos y documentos, golpearon al funcionario y lo abandonaron en la vía.

"Vehículos que transitan por la vía con el logo de Misión Médica se los están llevando con insumos hospitalarios. Están ingresando a los hospitales y asesinan pacientes", denunció la Secretara de Salud de Cauca.

RELACIONADO Farc estaría utilizando estación radial para intimidar y amenazar campesinos en el Cauca

Suspenden servicios en el hospital de Suárez, Cauca

Carolina Camargo, secretaria de salud de Cauca confirmó que el asesinato de un paciente derivó en la suspensión de los servicios:

Se han detenido las actividades y las operaciones del hospital de Suárez. Estamos organizando un tema alterno, por supuesto, para que la gente no se quede sin atención.

En este momento, el hospital de Suárez únicamente atiende urgencias vitales, mientras el resto de los servicios permanece suspendido debido a la renuncia colectiva del personal aterrorizado por los constantes ataques.

Horas antes del asesinato, hombres armados habían interceptado una ambulancia del mismo centro médico, amenazando al conductor y al personal asistencial.