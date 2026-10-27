Fuerte temblor sacudió Panamá este 27 de octubre: confirman magnitud y epicentro

Un nuevo temblor sacudió Panamá durante la mañana de este martes 27 de octubre de 2026. El movimiento, que superó la magnitud 4, fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en medio de la actividad sísmica que ha registrado el país centroamericano durante las últimas semanas.

¿De cuánto fue el temblor en Panamá hoy, 27 de octubre?

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 10:26:02 de la mañana, hora local de Panamá, que coincide con la de Colombia.

El organismo confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad superficial, características que pueden favorecer que un movimiento sea percibido cerca de su epicentro.

Según los datos entregados por el SGC, el evento presentó las siguientes características:

Epicentro: Panamá.

Magnitud: 5,0.

Fecha: martes 27 de octubre de 2026.

Hora: 10:26 a. m.

Latitud: 7,71°.

Longitud: -81,58°.

Profundidad: superficial.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el movimiento aproximadamente a 27 kilómetros al oeste de Río Grande, con una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, no se cuenta con un balance confirmado de daños o personas afectadas específicamente por este nuevo evento.

¿Por qué sigue temblando en Panamá?

Panamá atraviesa un periodo de actividad sísmica que ha mantenido la atención de las autoridades y organismos especializados.

Cabe recordar que el pasado 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7,5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, que ocasionó afectaciones en diferentes sectores del territorio.

La ubicación geográfica del país, donde interactúan varias placas tectónicas, explica su exposición a estos movimientos.