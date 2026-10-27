Karina García entró en proceso de parto: ¿qué se sabe de su estado de salud?

Karina García confirmó oficialmente que se encuentra en proceso de parto. Así lo dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram en donde la mujer compartió una extensa reflexión sobre los principales retos que tuvo que enfrentar durante los más recientes nueve meses y la nostalgia que siente al despedirse de su vientre.

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¿Qué se sabe del parto de Karina García?

El anuncio se dio tras la más reciente participación de la mujer en el show del cantante Kris R, quien la hizo parte de su performance durante la interpretación de su canción ‘4 life’.

Pese a que en semanas anteriores se había especulado sobre el nacimiento del pequeño, la modelo anunció, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, que se encuentra en proceso de parto.

“Estoy a punto de parir y, aunque suene contradictorio, hoy siento nostalgia de despedirme de mi barriga. Las mamás me entenderán”, aseguró.

Pese a que afirmó que nunca llegó a “romantizar” su embarazo, explicó que su hijo se convirtió en su principal refugio cuando tuvo que enfrentar algunos problemas y demás polémicas en las que participó.

“Viví emociones que jamás imaginé sentir. Tuve días en los que sentí que no podía más y luché muchísimo con cosas que ustedes conocen y otras que solo yo conozco. Esta barriga también fue mi refugio, mi compañía y el lugar donde creció mi niño”.

La mujer recalcó algunas de las principales fortalezas que logró adquirir durante su tercer embarazo. Finalmente, agradeció el proceso que vivió y exaltó que su hijo tendrá la misma valentía con la que ambos enfrentaron distintas situaciones durante su etapa de gestación.

“Y si algo tengo claro es que mi hijo será fuerte como su mamá, porque desde antes de nacer ya hemos superado muchas cosas juntos. Gracias barriguita por todo lo que me enseñaste. Ya casi llega el momento de soltarte para abrazar al amor de mi vida”, finalizó.

Última aparición de Karina García en Público

El anuncio del parto se dio a pocos días de la más reciente aparición de Karina en el concierto de Kris R. Sin embargo, su participación generó un amplio debate en redes sociales ya que García se llevó un sin fin de críticas por el papel que protagonizó durante el show y el vestuario que utilizó para el mismo.

Ante lo sucedido, la mujer decidió romper el silencio al manifestar sentirse conforme con su vestuario y maquillaje utilizados.