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Resultado Super Astro Sol hoy, 27 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 27 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
01:38 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de colombianos este martes 27 de octubre de 2026.

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Los participantes estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora de este popular juego de azar, que ofrece premios según el número de cifras acertadas y el signo zodiacal elegido.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 27 de octubre de 2026

El sorteo de este martes dejó una nueva oportunidad para quienes apostaron por una combinación de cuatro números y uno de los doce signos del zodiaco.

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Estos fueron los resultados del Super Astro Sol del 27 de octubre:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal ganador: XXXX
  • Fecha del sorteo: martes 27 de octubre de 2026.

Para conseguir el premio mayor, los jugadores deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto en el que fueron sorteadas, además del signo zodiacal.

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Sin embargo, quienes no completaron toda la combinación también pueden recibir dinero si acertaron las últimas tres o dos cifras junto con el signo correspondiente.

Los participantes pueden verificar su resultado mediante los canales oficiales del operador y consultar si tienen algún premio pendiente por reclamar.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Participar en Super Astro Sol es sencillo. Los interesados deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar un signo zodiacal.

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Las apuestas van desde los $500 hasta los $10.000, dependiendo del dinero que cada jugador decida arriesgar.

El premio mayor multiplica por 42.000 el valor apostado. Esto significa que una persona que juegue $10.000 y acierte la combinación completa podría recibir hasta $420 millones, antes de las retenciones correspondientes.

También existen premios menores: acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que las últimas dos cifras junto con el signo entregan 100 veces el dinero jugado.

Finalmente, se recomienda conservar el comprobante y verificar los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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