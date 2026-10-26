CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 26 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
08:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Concejal denunció el hallazgo de 10 contratos por $133 millones vinculados a Deicy Jiménez y pidió investigaciones
  • Asesinaron al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos: esto se sabe
  • ¿Qué pudo haber ocasionado el accidente del bus en el que iba Kbeto Zuleta? Hipótesis toma fuerza
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 26 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 26 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 25 de octubre de 2026

Otras Noticias

Fútbol

James Rodríguez tiene nuevo ambicioso proyecto: esta es la nueva alianza

El volante colombiano compartió nueva alianza que ha dado de que hablar.

Contraloría General de la República

Contraloría remata casas, apartamentos y lotes en la última semana de octubre: tome nota

Entre el martes 27 y viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias para el remate de los bienes.

Inseguridad

Alertan por riesgos de hurto y revelan las modalidades más frecuentes en Halloween

Artistas

Famosa colombiana terminó su relación: habló de infidelidad

Estados Unidos

Trump llama país de “mier@&$” a Noruega tras quedarse sin el Nobel de Paz