Video | Harry Kane le agradeció a 'Lucho Díaz' después de ganar el Balón de Oro

El lunes 26 de octubre, en Londres, se entregaron los premios del Balón de Oro a los mejores futbolistas, entrenadores y equipos del mundo; Harry Kane se llevó el premio principal de la noche al levantar el trofeo como mejor jugador de la temporada, mientras la española Alexia Putellas fue la futbolista ganadora en la rama femenina.

La emotiva reacción del jugador inglés fue uno de los momentos más virales de la ceremonia, además de las palabras que le dedicó a su esposa; el delantero de Bayern Múnich también le agradeció a algunos de sus compañeros después de ser elegido por el ganador, entre ellos, el colombiano Luis Díaz.

Harry Kane le agradeció a 'Lucho Díaz' después de ganar el Balón de Oro

Durante su discurso como flamante ganador del prestigioso premio, Kane no se olvidó de su compañero de equipo, el colombiano Luis Díaz, y le agradeció por ser uno de los que lo ayudaron a convertirse en uno de los mejores del mundo.

"Gracias a mis compañeros de equipo, hay algunos acá esta noche como Michael, Lucho, Lenny. Sin ustedes y sin la ayuda del resto del equipo no hubiera podido ganar este premio", declaró Kane, que también recibió el premio a mejor delantero del año.

Durante la temporada 2025/2026, el Bayern Múnich registró 109 goles sumando solo las anotaciones de Kane, Díaz y Olise, siendo uno de los tridentes ofensivos más letales del mundo.

Luis Díaz se rindió ante Harry Kane y le hizo una reverencia

Una vez finalizada la ceremonia de entrega, Harry Kane se reunió con sus compañeros para enseñarles el premio y uno de los más emocionados fue el colombiano Díaz, quien le hizo una reverencia al ganador de la noche en muestra de respeto y admiración por haber conseguido el Balón de Oro.