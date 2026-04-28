Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 28 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 28 de 2026
08:35 a. m.
- En medio del dolor, Noticias RCN sigue acompañando a las familias de las víctimas del atentado terrorista en Cajibío, Cauca. Amanece con fuerte presencia militar la vía Panamericana donde se registró ese atentado que dejó 20 personas asesinadas.
- En las últimas horas tres vehículos fueron incinerados en la vía Cali – Buenaventura, a la altura de Dagua en Valle del Cauca. Y en Inzá, Cauca, fue hostigada la base militar.
- La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que disidencias de las Farc, planean un atentado en su contra. La información la recibió del mismo Ministerio de Defensa.