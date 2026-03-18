Alfredo Morelos puso la cara tras el penal fallado con Atlético Nacional y envió mensaje a Millonarios

Atlético Nacional vivió una noche complicada en El Campín tras caer 3-0 ante Millonarios, pero más allá del resultado, uno de los focos estuvo en Alfredo Morelos, quien tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar la historia del partido.

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El delantero falló un penalti en el primer tiempo y terminó siendo uno de los protagonistas de una jornada difícil para el conjunto verdolaga en la Liga BetPlay.

El atacante no logró tener un buen rendimiento, en parte por el contexto del partido, marcado por la inferioridad numérica tras las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano. Aun así, el momento clave llegó desde los doce pasos, cuando Morelos desperdició la oportunidad de abrir el marcador antes del primer gol de Millonarios.

Alfredo Morelos y su reacción tras fallar el penalti

Luego del compromiso, Alfredo Morelos dio la cara ante los medios en zona mixta, como es habitual en él, y habló sin rodeos sobre la jugada que marcó su partido.

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“Lo boté, no pasa nada, como cualquier jugador. Siempre pateo así. Muchas veces lo he hecho y hoy no se pudo”, expresó el delantero, mostrando tranquilidad pese a la presión del resultado.

Sus palabras reflejan una postura de autocrítica, pero también de confianza en su estilo de juego. El atacante ha sido reconocido por su carácter y personalidad dentro del campo, y en esta ocasión no fue la excepción, asumiendo la responsabilidad del error.

Mensaje tras la derrota en El Campín ante Millonarios

Más allá del penalti, Morelos también se refirió al contexto del partido y a lo que significa enfrentar a un rival directo como Millonarios. “Son partidos de rival directo. Salimos a jugar, a proponer, nos encontramos con el penal mío y luego dos expulsiones, es difícil, eso hace parte del fútbol”, afirmó.

Además, dejó un mensaje claro pensando en lo que viene para ambos equipos: “Tranquilo, nos vemos en las finales”.

Ahora, el reto para Nacional será levantar cabeza rápidamente y corregir errores, mientras Morelos buscará revancha tras una noche en la que nada le salió como esperaba.