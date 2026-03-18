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Aterrador caso en Usme: sujeto fue grabado mientras abusaba sexualmente de una perrita

Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para dar con el presunto responsable.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
08:29 a. m.
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Hay gran consternación en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, ante un nuevo caso de presunto abuso sexual contra un animal. Las imágenes lograron captar el momento exacto en el que un sujeto habría cometido los vejámenes contra una canina que, posteriormente, fue atendida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

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¿Qué ocurrió con la perrita?

El aterrador caso de presunto maltrato animal ha despertado la indignación por parte de la ciudadanía, quienes han exigido prontitud por parte de las autoridades luego de que, según testimonios de proteccionistas de la zona, el sujeto habría quedado en libertad tras ser capturado por las autoridades.

Ante el estremecedor caso el IDPYBA se pronunció, en las horas más recientes, ya que informaron que el equipo médico institucional se encuentra adelantando la valoración integral de la canina. Actualmente se le están practicando exámenes clínicos orientados a la recolección de material probatorio para la consolidación de la denuncia.

Así mismo, se informó que el hecho ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La institución también asumirá la representación del animal para esclarecer los hechos.

“Se aclara que legalmente el IDPYBA no puede adelantar investigaciones o ser autoridad judicial en ningún caso. Apoyaremos denuncia y aportaremos pruebas, pero no podemos hacer lo que la ley no permite; eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación”, afirmó la institución por medio de su comunicado oficial.

Por otro lado, versiones dadas por el Refugio Canino 07, quienes tendrían actualmente al animal, el sujeto, al parecer, ya habría tenido antecedentes sobre más casos de presunto abuso sexual contra otros animales.

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¿Qué dice la ley sobre el abuso sexual contra los animales?

Pese a que en Colombia el abuso sexual contra animales no es considerado como un delito, la ley 2455 de 2025 contempla este acto como una circunstancia de agravación punitiva, ante el delito de maltrato animal, que aumenta la mitad de las tres cuartas partes de las penas.

Así mismo, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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