Precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026: así abrió la TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 18 de marzo de 2026 abrió con leves movimientos en el mercado cambiario, manteniéndose cerca de la barrera de los $3.700.

De acuerdo con los datos oficiales, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.689,97, mostrando una ligera caída frente a la jornada anterior.

En los primeros minutos de negociación, la divisa estadounidense abrió al alza sobre los $3.710, aunque esto representó una diferencia de $20,03 frente a la TRM del día. Hacia las 8:05 a. m., el dólar registró un precio mínimo de $3.706 y un máximo de $3.712,50, con 18 transacciones que superaron los $6,5 millones negociados.

Así se mueve el dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026

Durante esta jornada, el dólar mostró una leve tendencia a la baja. En comparación con el día anterior, la moneda cayó $1,93, lo que equivale a una variación del -0,05%. Este comportamiento refleja una relativa estabilidad en el mercado cambiario colombiano, sin movimientos bruscos en el corto plazo.

En términos semanales, el dólar también registra una disminución del 0,55%, es decir, $20,53 menos frente al mismo día de la semana pasada. Sin embargo, al comparar con el mes anterior, la divisa presenta un incremento del 0,7%, equivalente a $25,71, lo que evidencia una leve recuperación reciente.

Comparación del dólar frente a otros periodos

Al analizar el comportamiento del dólar en un contexto más amplio, se evidencian variaciones importantes. Desde el inicio del año, la moneda estadounidense ha bajado un 1,79%, lo que representa una reducción de $67,11.

Por otro lado, frente al mismo día del año anterior, la caída es aún más significativa. El dólar ha disminuido un 9,49%, es decir, $386,73 menos, lo que refleja un panorama más favorable para el peso colombiano en el último año.