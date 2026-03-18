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Precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026: así abrió la TRM este miércoles

👉 Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026. La TRM se ubicó en $3.689,97 y la divisa mostró leves movimientos en la jornada.

Precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026: así abrió la TRM este miércoles
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
08:27 a. m.
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El precio del dólar en Colombia para este miércoles 18 de marzo de 2026 abrió con leves movimientos en el mercado cambiario, manteniéndose cerca de la barrera de los $3.700.

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De acuerdo con los datos oficiales, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.689,97, mostrando una ligera caída frente a la jornada anterior.

En los primeros minutos de negociación, la divisa estadounidense abrió al alza sobre los $3.710, aunque esto representó una diferencia de $20,03 frente a la TRM del día. Hacia las 8:05 a. m., el dólar registró un precio mínimo de $3.706 y un máximo de $3.712,50, con 18 transacciones que superaron los $6,5 millones negociados.

Así se mueve el dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026

Durante esta jornada, el dólar mostró una leve tendencia a la baja. En comparación con el día anterior, la moneda cayó $1,93, lo que equivale a una variación del -0,05%. Este comportamiento refleja una relativa estabilidad en el mercado cambiario colombiano, sin movimientos bruscos en el corto plazo.

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En términos semanales, el dólar también registra una disminución del 0,55%, es decir, $20,53 menos frente al mismo día de la semana pasada. Sin embargo, al comparar con el mes anterior, la divisa presenta un incremento del 0,7%, equivalente a $25,71, lo que evidencia una leve recuperación reciente.

Comparación del dólar frente a otros periodos

Al analizar el comportamiento del dólar en un contexto más amplio, se evidencian variaciones importantes. Desde el inicio del año, la moneda estadounidense ha bajado un 1,79%, lo que representa una reducción de $67,11.

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Por otro lado, frente al mismo día del año anterior, la caída es aún más significativa. El dólar ha disminuido un 9,49%, es decir, $386,73 menos, lo que refleja un panorama más favorable para el peso colombiano en el último año.

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