Así se vivió en El Helicoide la caída de Nicolás Maduro, según Juan Freites

Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de Estados Unidos el pasado 3 de enero, generando un cambio de rumbo en Venezuela, que si bien sigue bajo el mando del régimen chavista, se han presentado cambios clave, como la Ley de Amnistía para presos políticos y la trasformación social de El Helicoide, que durante años fue un temido centro de torturas del oficialismo.

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En ese lugar celebraron a todo pulmón, de acuerdo a lo revelado por Juan Freites, dirigente político de Vente Venezuela (el partido de María Corina Machado), quien se encontraba recluido allí en el momento de los hechos. En diálogo con NTN24, confirmó cómo se vivió la jornada.

Así celebraron en El Helicoide

Freites, quien fue liberado hace algunas semanas, confirmó que en la madrugada del 3 de enero había cierta tensión en el ambiente y que le estaba costando conciliar el sueño, pero a eso de las 4 de la mañana le confirmaron la esperada noticia.

Me despiertan anunciándome que efectivamente el presidente Trump había anunciado la captura del señor Nicolás Maduro. A eso de las 5 de la mañana, todo El Helicoide estaba cantando el himno nacional desde sus celdas, los compañeros rehenes, presos políticos...

Freites resaltó que esto demostró que a pesar de las dificultades, el pueblo venezolano seguía con las ansías de vivir en libertad.

Transición política: el llamado de Juan Freites

Otro de los temas que tocó el dirigente político es la continuidad del chavismo en el poder, asegurando que se deberían convocar elecciones cuanto antes y permitir que María Corina Machado logre consolidar su lucha.