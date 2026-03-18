CANAL RCN
Internacional

Así se vivió en El Helicoide la caída de Nicolás Maduro, según Juan Freites

Juan Freites, uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado en Venezuela, habló sobre cómo se vivió el momento en el temido centro de torturas de Caracas.

Captura de Nicolás Maduro y El Helicoide
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de Estados Unidos el pasado 3 de enero, generando un cambio de rumbo en Venezuela, que si bien sigue bajo el mando del régimen chavista, se han presentado cambios clave, como la Ley de Amnistía para presos políticos y la trasformación social de El Helicoide, que durante años fue un temido centro de torturas del oficialismo.

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional por victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol
RELACIONADO

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional por victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

En ese lugar celebraron a todo pulmón, de acuerdo a lo revelado por Juan Freites, dirigente político de Vente Venezuela (el partido de María Corina Machado), quien se encontraba recluido allí en el momento de los hechos. En diálogo con NTN24, confirmó cómo se vivió la jornada.

Así celebraron en El Helicoide

Freites, quien fue liberado hace algunas semanas, confirmó que en la madrugada del 3 de enero había cierta tensión en el ambiente y que le estaba costando conciliar el sueño, pero a eso de las 4 de la mañana le confirmaron la esperada noticia.

Me despiertan anunciándome que efectivamente el presidente Trump había anunciado la captura del señor Nicolás Maduro. A eso de las 5 de la mañana, todo El Helicoide estaba cantando el himno nacional desde sus celdas, los compañeros rehenes, presos políticos...

Freites resaltó que esto demostró que a pesar de las dificultades, el pueblo venezolano seguía con las ansías de vivir en libertad.

Transición política: el llamado de Juan Freites

Otro de los temas que tocó el dirigente político es la continuidad del chavismo en el poder, asegurando que se deberían convocar elecciones cuanto antes y permitir que María Corina Machado logre consolidar su lucha.

La permanencia del régimen residual en Venezuela aún se traduce en dolor, en miseria y en pobreza para el pueblo venezolano. Yo lo que espero es que este mismo año se convoquen elecciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional por victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Brasil

Brasil pone en marcha medidas clave para restringir redes sociales en menores

Medio oriente

Si la guerra en Oriente Medio no termina para mitad de año, 45 millones de personas más sufrirán de hambre en el mundo

Otras Noticias

Animales

Cuatro perros muertos en convención ilegal de peleas descubierto por la Fiscalía en La Calera

La práctica, ilegal en Colombia, dejó como saldo la muerte de cuatro animales y la captura de 13 personas.

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos puso la cara tras el penal fallado con Atlético Nacional y envió mensaje a Millonarios

Alfredo Morelos falló un penalti ante Millonarios y tras la derrota de Atlético Nacional habló con autocrítica y dejó un mensaje pensando en las finales.

Ofertas de empleo

Unidad Móvil de Empleo llega a Bogotá con miles de vacantes disponibles: fecha y lugar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 18 de marzo de 2026

Cuidado personal

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales