Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 25 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 25 de 2026
11:56 a. m.
11:56 a. m.
- Tras 17 horas de angustia, fueron liberados todos los rehenes que permanecían secuestrados en un establecimiento en Cartagena. Cientos de uniformados participaron en el rescate.
- 30 horas después del atentado en Villavicencio, avanzan las labores de limpieza en el centro de la capital del Meta, mientras comerciantes y demás habitantes buscan recuperar al tranquilidad.
- El botón por la vida, un mecanismo para pedir auxilio y prevenir la violencia de género durante las visitas a las cárceles, no existe en Colombia. En todo el país solo hay tres instalados.