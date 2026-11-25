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Ante el aumento sostenido de los desembarcos, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que la situación ha alcanzado niveles sin precedentes.

Con la suspensión de actividades de la aerolínea Spirit en mayo de 2026, varias ciudades de Colombia perdieron conexiones internacionales claves para la economía y el turismo.