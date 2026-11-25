Este miércoles 25 de noviembre volverá a haber actividad en el cuadrangular A de la Liga BetPlay 2026 II.

A las 6:20 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe enfrentará a Once Caldas.

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Por su parte, a las 8:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional e Independiente Medellín jugarán una nueva edición del clásico paisa.

En la primera fecha, en la capital antioqueña, los 'poderosos' le ganaron 1-0 a Independiente Santa Fe. Mientras tanto, en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas y Atlético Nacional empataron 0-0.

Es así como, por el momento, los dirigidos por Amaranto Perea se encuentran en la primera posición, pero, de acuerdo con la inteligencia artificial, esa tendencia cambiaría tras el fin de la segunda fecha.

Así quedaría hoy la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2026 II, según la IA

La inteligencia artificial analizó los partidos de la segunda fecha y predijo que Atlético Nacional le ganaría a Independiente Medellín, mientras que Independiente Santa Fe empataría con Once Caldas.

"Mi pronóstico es que Atlético Nacional cierra la segunda fecha como líder del grupo A, con cuatro puntos. Creo que vencerá 2-1 a Independiente Medellín porque tiene la necesidad de salir a buscar el resultado", determinó ChatGPT.

"Además, proyecto un 1-1 entre Santa Fe y Once Caldas en El Campín. Los 'cardenales' podrían tomar la iniciativa porque vienen de perder, pero dejarían espacios a las espaldas de sus laterales y ahí es donde veo la opción de que el visitante marque", añadió la inteligencia artificial.

En consecuencia, según esa herramienta digital, la tabla de posiciones del cuadrangular A quedaría así:

Nacional: 4 puntos. Independiente Medellín: 3 puntos. Once Caldas: 2 puntos. Independiente Santa Fe: 1 punto.

Así está la tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2026 II

El martes 24 de noviembre, Millonarios goleó a Bucaramanga en El Campín y América de Cali se impuso vs. el Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero.

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Por lo tanto, la tabla de posiciones se encuentra así: