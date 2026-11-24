Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 24 de 2026
05:52 p. m.
05:52 p. m.
- Es grave la situación en Cartagena, donde hombres armados ingresaron a un almacén de cadena y secuestraron a varias personas. El lugar está acordonado por las autoridades.
- Temor en Villavicencio luego del ataque terrorista de las disidencias de las Farc contra la Gobernación del Meta. El carro, cargado con 100 kg de explosivos habría sido robado en marzo de este año.
- Alias Antonio Medina, uno de los hombres más cercanos a Iván Mordisco, es señalado como principal autor del atentado en Villavicencio.