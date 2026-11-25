En mayo de 2026, la aerolínea estadounidense de bajo costo, Spirit Airlines, quebró y suspendió sus actividades a nivel mundial, afectando no solo varias rutas a nivel internacional, sino también la oferta de aerolíneas de bajo costo que viajan a las ciudades de Estados Unidos.

La extinta empresa de transporte aéreo mantuvo operaciones en Colombia por más de 15 años, especialmente hacia el sur de la Florida, y registraba una movilización de entre 2 mil y 3 mil pasajeros diarios desde ciudades como Armenia, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga.

Las principales aerolíneas que operan en Colombia tomaron el control de la mayoría de vuelos a Estados Unidos, aumentando el precio para poder adquirir los tiquetes.

Aeropuerto de Armenia retomará la ruta directa entre Armenia y Miami a partir de diciembre de 2026

En las últimas horas se conoció que el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia retomará la ruta directa entre Armenia y Miami, después de 7 meses, a través de las aerolíneas World Atlantic Airlines y Oasis Aviation Services desde el próximo 19 de diciembre de 2026.

Al ser una modalidad de vuelos chárter, los tiquetes se deben adquirir a través de agencias de viajes autorizadas y los vuelos serán operados con aviones Airbus 320 con capacidad para 180 pasajeros.

Además, se informó que el aeropuerto El Edén buscará integrar una nueva aerolínea de bajo costo interesada en cubrir la misma ruta.

Así operará la ruta Armenia - Miami desde el 19 de diciembre

En principio, la reapertura de la ruta entre Armenia y Miami tendrá un vuelo semanal cada sábado, partiendo desde Armenia a las 3 de la tarde y con una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos.

Además, los representantes de ambas compañías aéreas informaron que la tarifa promocional oscilará entre los 780 y 789 dólares, ida y vuelta.