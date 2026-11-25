Las redes sociales han viralizado uno de los momentos más dolorosos en medio del más reciente stream de Germán Garmendia, reconocido youtuber con millones de suscriptores por su canal Hola, soy Germán que logró gran popularidad en el año 2013.

El creador de contenido, quien ahora se dedica a realizar streams sobre videojuegos, no dudó en romper en llanto frente a sus seguidores al hablar sobre la muerte de una de sus mascotas más queridas en su hogar.

El desgarrador relato ya ha consternado a su comunidad en internet, quienes aseguran que dicha pérdida podría ser una de las más dolorosas e importantes en la vida del hombre.

¿Qué le pasó a Germán Garmendia?

El devastador anuncio fue dado a conocer por medio de la cuenta oficial de Instagram del hombre, quien compartió un amplio carrusel con fotografías junto al felino y el texto: “Adiós, Copito. Te extrañaré por el resto de mi vida compañerito”.

El anuncio generó más de un millón de reacciones y miles de comentarios en la publicación donde internautas manifestaron su profundo dolor ante la pérdida de la mascota, quien fue protagonista en varios de sus videos más virales en YouTube y acompañó al chileno por más de 10 años.

En las fotografías se observa al hombre compartiendo con el animal, quien también estuvo rodeado de sus demás familiares hasta los últimos momentos de su vida. Además, Garmendia publicó instantáneas de la llegada de ‘Copito’ a su casa cuando era un pequeño de escasos meses.

Germán Garmendia habló sobre la pérdida de su gato

En uno de sus más recientes streams, Germán compartió con sus seguidores el momento exacto de su despedida con su gato. Aunque no reveló la causa exacta de su muerte, se presume que este habría enfrentado complicaciones con su salud al estar hospitalizado en una clínica veterinaria.

El streamer aseguró que logró ver el cuerpito de ‘Copito’ envuelto en una manta y sin ningún tipo de equipo médico para lograr ser despedido. Por supuesto, el relato estuvo acompañado del profundo llanto del hombre al relatar cómo le dio el último adiós a su gran amigo.

“Me lo trajeron enrollado en una mantita, ya no tenía tubos ni nada (...) era como tener a Copito antes. No estaba despierto, tenía los ojitos abiertos, pero ya no estaba ahí. De todas formas, por si me escuchaba o me podía sentir, me despedí y le dije que ya se podía ir (...) que lo iba a extrañar por toda la vida (...) se fue”, explicó.