El Ministerio de Minas y Energía compartió un comunicado en el que confirmó que el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país ya logró reestablecerse progresivamente luego del atentado contra la infraestructura eléctrica ocurrido en la tarde del lunes 24 de noviembre.

Servicio de energía comienza a normalizarse en el suroccidente del país

De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Minas y Energía, a primera hora de este martes 25 de noviembre se había recuperado el 68 % de la demanda de energía en esta región del país.

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Aunque los trabajos continúan para normalizar por completo el suministro, varios departamentos todavía presentan afectaciones. Putumayo registra un restablecimiento del servicio del 72 %, mientras que en Cauca y Nariño la prestación alcanza el 71 %.

Por su parte, en el sur del Huila se ha recuperado el 69 % de la demanda de energía. La situación más compleja se presenta en Caquetá, departamento donde el servicio apenas alcanza el 48 %, convirtiéndose en el territorio más afectado.

Gobierno refuerza la seguridad

En medio de las labores para recuperar el servicio, el Gobierno Nacional también anunció medidas para proteger la infraestructura eléctrica y de gas en el país.

Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora, lideran la evaluación de lo ocurrido y avanzan en un plan especial de defensa y protección de estas instalaciones.

La ministra Arboleda aseguró que las autoridades y las empresas del sector trabajan de manera articulada para garantizar que la energía regrese a los hogares, hospitales, instituciones educativas y establecimientos productivos afectados por los ataques.

“Estos ataques no golpean a un gobierno: golpean a hospitales, escuelas, productores y familias”, señaló la funcionaria.

Asimismo, indicó que, junto con la Fuerza Pública y la justicia, se adelantarán acciones para proteger la infraestructura que permite el funcionamiento de los servicios públicos y garantizar la seguridad en las regiones afectadas.