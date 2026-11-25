La llegada de cerca de 2.000 migrantes a la isla española de El Hierro en una sola jornada volvió a poner en evidencia la presión migratoria que enfrenta el archipiélago de Canarias, una de las principales puertas de entrada a Europa para quienes huyen de la pobreza, los conflictos y la persecución en África occidental.

Según cifras del servicio español de Salvamento Marítimo obtenidas por la AFP, las embarcaciones precarias arribaron el martes a esta pequeña isla del archipiélago canario, donde equipos de rescate atendieron durante todo el día y la noche a cientos de personas que llegaron hacinadas en distintas embarcaciones al muelle de La Restinga.

Canarias reclama apoyo urgente de la Unión Europea

Ante el aumento sostenido de los desembarcos, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que la situación ha alcanzado niveles sin precedentes y pidió una respuesta inmediata de las autoridades europeas.

RELACIONADO Extraditan desde España a presunto integrante del Clan del Golfo investigado por extorsiones y homicidio en Meta

“Canarias no puede más. Vivimos una presión migratoria sin precedentes”, señaló el mandatario en su cuenta de X. Además, informó que solicitó una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para buscar soluciones frente al creciente flujo migratorio.

Clavijo insistió en que la crisis no debe ser asumida únicamente por España. “Estas personas llegan a Europa y no es justo que respondamos solos a un drama de esta magnitud”, afirmó.

Las cifras reflejan el incremento de las llegadas. Entre el 1 y el 15 de noviembre, un total de 11.037 migrantes arribaron al conjunto del archipiélago de Canarias, mientras que desde comienzos de año la cifra acumulada alcanza las 24.364 personas. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 14.690 llegadas.

La situación llevó a las autoridades de El Hierro a declarar a comienzos de noviembre la “emergencia social” en esta isla de casi 12.000 habitantes ubicada en el suroeste del archipiélago.

La inmigración, eje del debate político en España

La crisis migratoria también se convirtió en uno de los principales temas de la campaña para las elecciones generales previstas para este domingo en España.

La oposición de derecha y extrema derecha ha cuestionado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerarla demasiado flexible frente a la inmigración irregular. Por su parte, el mandatario socialista ha defendido la necesidad de promover una migración regular que contribuya a responder a los desafíos demográficos y económicos del país.

Sánchez expresó este miércoles su expectativa de que las llegadas disminuyan en los próximos días y aseguró que mantiene conversaciones con las autoridades de Senegal y Gambia para reforzar los controles en los países de origen y contener el flujo migratorio.

La preocupación por la migración irregular se suma a otros episodios recientes. A finales de julio, más de 70.000 migrantes llegaron desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, aunque la mayoría regresó poco después.

La ruta marítima hacia Canarias es considerada una de las más peligrosas para los migrantes que parten desde África occidental debido a las fuertes corrientes del Atlántico y a las precarias condiciones de las embarcaciones utilizadas para la travesía.