Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 13 de agosto de 2026

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agosto 13 de 2026
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  • Coombia demuestra que es un país solidario con las toneladas de ayuda que llegan a diario a los puntos de acopio. Miles de damnificados nos necesitan.
  • Más de $40.000 millones ha recaudado el sector empresarial para los damnificados por el terremoto del lunes.
  • Duelen los niños que murieron en medio de la tragedia. Los padres de los cuatro pequelos muertos en Calima el Darién piden que les entreguen los cuerpos.
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