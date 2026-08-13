Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 13 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 13 de 2026
09:30 p. m.
09:30 p. m.
- Coombia demuestra que es un país solidario con las toneladas de ayuda que llegan a diario a los puntos de acopio. Miles de damnificados nos necesitan.
- Más de $40.000 millones ha recaudado el sector empresarial para los damnificados por el terremoto del lunes.
- Duelen los niños que murieron en medio de la tragedia. Los padres de los cuatro pequelos muertos en Calima el Darién piden que les entreguen los cuerpos.