Mañana Express jueves 13 de agosto de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
- En el Parque de Los Hippies, en Bogotá, ciudadanos participaron en una velatón en solidaridad con las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4
Noticias RCN llegó al epicentro del terremoto. Escuchamos el clamor de las familias que lo perdieron todo.
- En el municipio de Condoto, el sismo dejó más del 60 por ciento de las viviendas con graves afectaciones. Los habitantes lloran el esfuerzo de toda una vida reducido a escombros y viven con una angustia constante.
- En Cali la familia Saavedra quedó sepultada bajo los escombros de su casa. Pese a los esfuerzos de los rescatistas, los papás y una de sus trillizas no lograron salir con vida.