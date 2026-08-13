Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 13 de agosto de 2026

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agosto 13 de 2026
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  • Cada minuto cuenta, las próximas horas son cruciales y los organismos de socorro redoblan esfuerzos para detectar vida entre las ruinas. Todavía hay al menos 400 personas desaparecidas en el país.
  • Estamos al lado de los voluntarios en Cali, que hacen la vida un poco más fácil a los rescatistas.
  • Son miles de las familias damnificadas en Chocó, que siguen esperando ayudas para superar este duro momento.
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