Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 2 de abril de 2026

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abril 02 de 2026
08:14 p. m.
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  • Las autoridades buscan a Dago Alberto Martínez quien se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá. Estaba preso por homicidio e iba a ser extraditado a Perú.
  • Sigue la recuperación de los heridos en el gravísimo accidente del miércoles en Ubaté, mientras tanto quienes lograron sobrevivir a la tragedia siguen contando cómo fueron esos minutos de horror.
  • Padres de familia en el suroccidente del país denuncian que disidentes armados estarían ingresando a colegios en la región del Naya para entregar supuestos kits escolares con propaganda de grupos criminales.
  • En medio de la muy compleja situación por enfrentamientos en la Sierra Nevada, las autoridades capturaron a alias Alambrito, jefe de seguridad del máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
  • Pamela Bondi no va más como fiscal general de Estados Unidos, así lo anunció el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social. Todd Blanche asumirá cómo fiscal general interino.
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