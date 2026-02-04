Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 2 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 02 de 2026
08:14 p. m.
08:14 p. m.
- Las autoridades buscan a Dago Alberto Martínez quien se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá. Estaba preso por homicidio e iba a ser extraditado a Perú.
- Sigue la recuperación de los heridos en el gravísimo accidente del miércoles en Ubaté, mientras tanto quienes lograron sobrevivir a la tragedia siguen contando cómo fueron esos minutos de horror.
- Padres de familia en el suroccidente del país denuncian que disidentes armados estarían ingresando a colegios en la región del Naya para entregar supuestos kits escolares con propaganda de grupos criminales.
- En medio de la muy compleja situación por enfrentamientos en la Sierra Nevada, las autoridades capturaron a alias Alambrito, jefe de seguridad del máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
- Pamela Bondi no va más como fiscal general de Estados Unidos, así lo anunció el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social. Todd Blanche asumirá cómo fiscal general interino.