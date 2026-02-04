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Neymar le dice presente a Ancelotti: vea sus dos genialidades para darle el triunfo a Santos

Neymar sigue llamando a Ancelotti con sus participaciones en Santos para ir a la selección brasileña.

Neymar
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 02 de 2026
07:47 p. m.
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Dos genialidades de Neymar, una en cada parte, le dieron este jueves la victoria 2-0 al Santos en casa contra el colista Remo, un resultado que permite al Peixe salir de la zona de descenso, en partido de la novena jornada del Brasileirão.

El astro brasileño tuvo una actuación apagada, aunque apareció en dos jugadas clave que sus compañeros supieron finalizar en gol.

En el minuto 40, Neymar hizo una milimétrica asistencia entre líneas para Thaciano, que abrió el marcador.

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En el 82', el capitán santista se deshizo de la defensa rival colocando un balón en profundidad en la izquierda para el argentino Gonzalo Escobar, que se plantó sólo al área y la cedió a Moisés para marcar el segundo tanto local.

"Estoy feliz, feliz por ayudar a mis compañeros y a mi equipo de la mejor forma. Estoy haciendo mi trabajo. Sumamos los tres puntos, que es lo más importante hoy", declaró la estrella del Santos tras el partido.

Tras no ser convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti para los amistosos contra Francia y Croacia, Neymar volvió a mostrar que físicamente está muy lejos de su mejor nivel, aunque con su calidad sigue decidiendo partidos.

El exjugador del Barcelona, Paris Saint Germain y Al-Hilal fue amonestado en el tramo final al protestar por una falta recibida y se perderá el próximo partido de liga contra el Flamengo por acumulación de tarjetas.

Con ello, Neymar tendrá apenas 12 partidos entre liga y Copa Sudamericana para intentar convencer a Ancelotti de merecer un puesto con la selección brasileña en el Mundial. La lista de la convocados de Brasil será anunciada el 19 de mayo.

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Contra el Remo, Neymar, de 34 años, disputó apenas su sexto partido este año entre Brasileirão y Campeonato Paulista, con tres goles y tres asistencias.

La victoria permite al Santos subir hasta la 12ª plaza con 10 puntos en 9 jornadas, mientras que el Remo es el colista, con seis puntos.

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