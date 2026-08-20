Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 20 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 20 de 2026
09:20 p. m.
09:20 p. m.
- Tragedia en Nariño, 13 trabajadores de una mina murieron tras el derrumbe en un socavón a cielo abierto ubicado en la vereda Puerto Rico, en el municipio de Policarpa.
- Desde Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la nueva cúpula militar. El general Erick Rodríguez regresa como comandante de las Fuerzas Militares.
- Un terremoto en el suroccidente de Perú de 7,2 de magnitud causó grietas profundas en varias viviendas y afectaciones en predios y deslizamientos en algunas carreteras.