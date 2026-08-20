Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 20 de agosto de 2026

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agosto 20 de 2026
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  • Tragedia en Nariño, 13 trabajadores de una mina murieron tras el derrumbe en un socavón a cielo abierto ubicado en la vereda Puerto Rico, en el municipio de Policarpa.
  • Desde Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la nueva cúpula militar. El general Erick Rodríguez regresa como comandante de las Fuerzas Militares.
  • Un terremoto en el suroccidente de Perú de 7,2 de magnitud causó grietas profundas en varias viviendas y afectaciones en predios y deslizamientos en algunas carreteras.
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