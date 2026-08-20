España atribuye 4.500 muertes desde junio a la ola de calor

Un verano implacable mantiene en jaque al viejo continente y deja un saldo trágico en varios países.

En Alemania, una sola semana de calor extremo bastó para provocar la muerte de 9.600 personas. Ocurrió entre el 22 y el 28 de junio, cuando el termómetro rebasó los 41 °C. En total el país ha registrado este año un histórico de 14.000 decesos, vinculados a las altas temperaturas, de acuerdo con el Instituto Robert Koch (RKI). Esta cifra supera ampliamente el récord de 2018 y sus 8.900 fallecidos.

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Un verano mortal que también golpea a España

La severidad del fenómeno también azota con fuerza a España, donde los incendios forestales han alcanzado dimensiones nunca antes vistas. Junto al fuego de finales de julio en Ávila, al oeste de Madrid, que arrasó unas 50.000 hectáreas en el mayor incendio registrado en la historia del país, el territorio español afronta las consecuencias directas de un periodo estival abrasador, caracterizado por episodios de calor cada vez más prolongados, frecuentes y con registros constantes por encima de los 40 °C.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), julio de 2026 se convirtió en el más caluroso en el país desde que se tienen registros, igualando la marca histórica de julio de 2022, al tiempo que se consolidó como el más seco registrado desde 1961.

¿Cómo se calculan las muertes por calor en España?

La combinación de factores ha disparado la mortalidad en suelo español a niveles no vistos en los últimos cuatro años. Las estimaciones elaboradas por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III de Madrid contabilizan 4.458 fallecimientos atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto.

El balance actual contrasta notablemente con el de años anteriores —cuando se computaron 3.073 muertes en 2025 y 1.890 en 2024— y se aproxima a las 4.520 bajas registradas en el histórico verano de 2022.

Para determinar el impacto real de estas olas de calor, el modelo MoMo analiza diariamente el volumen total de defunciones del país y mide su desviación frente a las proyecciones estadísticas históricas, integrando a su vez las mediciones térmicas oficiales suministradas por la Aemet.