Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 20 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 20 de 2026
04:22 p. m.
04:22 p. m.
- Un alud sobre una mina de extracción de oro en Policarpa, Nariño, deja 13 muertos y siete heridos. Según las autoridades, la mina no contaba con los permisos legales.
- En Cali la solidaridad no tiene límite, desde el día uno un restaurante regala almuerzos a rescatistas, voluntarios y damnificados por el terremoto.
- En Pereira, un grupo de santandereanos llegó para ayudar con alimentación de los damnificados. Con una olla comunitaria cocinan almuerzos para repartirles a los más necesitados.
- Primicia en Noticias RCN: grave denuncia de líderes sociales quienes advierten que información confidencial que entregaron al defensor del Pueblo en Ocaña terminó en manos del ELN.