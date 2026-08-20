Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 20 de agosto de 2026

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agosto 20 de 2026
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  • Un alud sobre una mina de extracción de oro en Policarpa, Nariño, deja 13 muertos y siete heridos. Según las autoridades, la mina no contaba con los permisos legales.
  • En Cali la solidaridad no tiene límite, desde el día uno un restaurante regala almuerzos a rescatistas, voluntarios y damnificados por el terremoto.
  • En Pereira, un grupo de santandereanos llegó para ayudar con alimentación de los damnificados. Con una olla comunitaria cocinan almuerzos para repartirles a los más necesitados.
  • Primicia en Noticias RCN: grave denuncia de líderes sociales quienes advierten que información confidencial que entregaron al defensor del Pueblo en Ocaña terminó en manos del ELN.
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