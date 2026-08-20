¡Polémica en la MLS! Lionel Messi se expone a dura sanción tras tenso cruce ante Philadelphia Union

El ambiente en la Major League Soccer (MLS) se encuentra encendido tras el reciente empate 2-2 entre Inter Miami CF y Philadelphia Union en el Subaru Park. Más allá de lo futbolístico —donde el astro argentino anotó el segundo gol de las Garzas al minuto 26—, las miradas del fútbol internacional están puestas en la investigación de oficio que inició el Comité Disciplinario de la MLS por un altercado físico protagonizado por el capitán rosarino.

Durante el desarrollo del segundo tiempo en Pensilvania, la tensión del encuentro escaló de manera considerable. En medio de una serie de jugadas disputadas y roces dentro de la cancha, Lionel Messi recriminó de forma vehemente una acción al mediocampista rival Quinn Sullivan.

Las imágenes de la transmisión televisiva captaron al número 10 tocando la parte posterior del cuello/nuca de Sullivan antes de encararlo frente a frente en un cruce de palabras bastante acalorado.

El árbitro del compromiso, Ismir Dujic, intervino para separar a ambos futbolistas y no mostró tarjeta roja en el campo, pero las tomas se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales, encendiendo las alarmas en el entorno del club de Fort Lauderdale.

Los escenarios que contempla el Comité Disciplinario

El reglamento interno de la liga permite al Comité Disciplinario actuar de oficio ante infracciones o actos de conducta antideportiva que no hayan sido sancionados con expulsión durante el juego.}

De acuerdo con los precedentes de la MLS respecto a la política de contacto hands-to-face/neck (manos a la cara o cuello de un oponente), el organismo contempla principalmente dos tipos de medidas:

Sanción económica (Multa): Es la resolución más habitual dentro de la MLS para altercados o discusiones físicas que no llegan a una agresión violenta o golpe directo.

Suspensión de partidos: Un escenario que se aplicaría si el organismo interpreta el gesto como una conducta violenta grave o un acto de agresión abierta.

La expectativa en torno a la decisión final es máxima para el director técnico Gerardo Martino, quien necesita contar con su máxima figura para los próximos compromisos del calendario regular. Se prevé que el veredicto oficial del Comité Disciplinario de la MLS sea anunciado en los próximos días.