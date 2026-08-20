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Esta es la nueva fecha en la que se realizará la Ciclovía Nocturna en Bogotá

La ciclovía tendrá 94 kilómetros habilitados y funcionará durante seis horas.

Ciclovía nocturna
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
09:01 p. m.
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Después de la reprogramación de la jornada, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó la nueva fecha de la Ciclovía Nocturna ‘Paseo bajo las Estrellas’, uno de los eventos que reúne a miles de bogotanos para disfrutar la ciudad de una manera diferente.

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La cita será el jueves 27 de agosto, cuando varias vías de la capital se convertirán nuevamente en espacios para el deporte, la recreación y el encuentro ciudadano.

¿Cuándo será la Ciclovía Nocturna en Bogotá?

La jornada comenzará a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta la medianoche, por lo que los ciudadanos tendrán seis horas para recorrer la ciudad caminando, corriendo, en bicicleta o utilizando otros medios de movilidad no motorizada.

En total, estarán habilitados 94 kilómetros de recorrido, acompañados por diferentes estaciones recreativas ubicadas en puntos estratégicos de Bogotá.

La actividad busca promover la práctica deportiva y la movilidad sostenible, pero también ofrecer una oportunidad para que los ciudadanos se apropien del espacio público durante la noche.

¿Qué habrá durante el recorrido?

Además del tradicional recorrido, la jornada tendrá actividades recreativas y diferentes espacios para que los asistentes puedan hacer una pausa y disfrutar de la programación preparada por el Distrito.

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Uno de los puntos especiales estará ubicado en el Distrito Creativo, en la carrera Séptima con calle 28, donde se combinarán expresiones artísticas, recreación y actividad física.

La idea es que la Ciclovía no sea únicamente un espacio para montar bicicleta, sino una experiencia para disfrutar distintos lugares y escenarios culturales de la capital.

¿Quiénes podrán participar?

La jornada está pensada para toda la ciudadanía. Familias, ciclistas, corredores y peatones podrán aprovechar las calles habilitadas para recorrer Bogotá en un ambiente diferente al habitual.

El llamado del IDRD es a agendar desde ya la fecha y preparar el recorrido, teniendo en cuenta que la actividad se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m.

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