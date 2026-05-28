Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 28 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 28 de 2026
09:29 p. m.
09:29 p. m.
- El técnico la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en diálogo con Noticias RCN realizó un balance luego de revelar la lista de 26 jugadores que nos representará en la Copa Mundial de FIFA 2026.
- Los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá en zona rural del Guaviare dejan 52 muertos. Una comisión de derechos humanos se desplaza hacia la zona para ayudar al levantamiento y traslado de los cuerpos.
- Crece el choque entre el presidente Petro y el alcalde Galán porque no permitieron el ingreso de la ministra de ciencia a un colegio distrital. El Gobierno Nacional dice que iban a entregar un laboratorio.