Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 28 de mayo de 2026

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mayo 28 de 2026
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  • Crece el choque entre el presidente Petro y el alcalde Galán porque no permitieron el ingreso de la ministra de ciencia a un colegio distrital. El Gobierno Nacional dice que iban a entregar un laboratorio.
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