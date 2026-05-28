Con doblete de Jhon Arias, Junior fue goleado y eliminado de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con una noche complicada en Brasil. El conjunto rojiblanco cayó 4-1 frente a Palmeiras en el Allianz Parque y quedó eliminado del torneo continental tras finalizar último del Grupo F.

El equipo barranquillero llegó a Sao Paulo con la obligación de sumar un resultado importante para mantener opciones internacionales, pero terminó superado por un Palmeiras contundente, efectivo y liderado por una de las grandes figuras de la jornada: José Manuel “Flaco” López.

El delantero argentino fue determinante en la construcción ofensiva del conjunto brasileño. Participó activamente en varias acciones de gol y comandó a un Palmeiras que encontró en el colombiano Jhon Arias a su principal ejecutor, gracias a un doblete que marcó diferencias desde el primer tiempo.

Arias abrió el marcador rápidamente y más adelante volvió a golpear antes del descanso. Allan y Andreas Pereira completaron la goleada local, mientras que Luis Muriel había logrado igualar transitoriamente para un Junior que mostró intención ofensiva, pero no encontró estabilidad defensiva.

¿Qué le faltó a Junior para competir en Brasil?

El partido incluso pudo empezar de otra manera para el cuadro colombiano. Apenas en los primeros instantes, Junior tuvo una ocasión clara para adelantarse, pero no consiguió capitalizarla. Minutos después llegó la respuesta brasileña y el encuentro cambió de dirección.

Aunque el equipo rojiblanco logró reaccionar con el empate parcial de Muriel, el control emocional y futbolístico duró poco. Palmeiras elevó nuevamente el ritmo, aprovechó espacios y castigó cada desajuste defensivo del visitante.

El funcionamiento colectivo del conjunto brasileño terminó imponiéndose sobre un Junior que intentó mantenerse en partido, pero que sufrió cada vez que el rival aceleró en ataque.

La segunda mitad dejó pocas opciones de reacción. Un posible penalti favorable al club colombiano fue invalidado tras revisión arbitral y, poco después, Andreas Pereira sentenció definitivamente el compromiso.

¿Debe Junior pasar la página y pensar solo en Atlético Nacional?

Terminada la aventura internacional, el panorama para Junior es claro: toda la atención pasa ahora por la gran final del fútbol colombiano contra Atlético Nacional.

La eliminación continental representa un golpe deportivo y emocional, pero también obliga a redirigir energías hacia el principal desafío inmediato del semestre. El cuerpo técnico tendrá la tarea de recuperar anímicamente al grupo y corregir aspectos defensivos que quedaron expuestos en territorio brasileño.

El lado positivo para el equipo barranquillero es que podrá concentrar plenamente su preparación en la definición local, sin desgaste de viajes ni calendario internacional.

Ante Nacional, Junior se jugará mucho más que un título. Tendrá la oportunidad de responder tras una eliminación dolorosa y cerrar la temporada con una conquista que permita transformar el golpe continental en una motivación competitiva.

Ahora, con la Libertadores ya en el retrovisor, el desafío del Tiburón será demostrar que todavía tiene argumentos para pelear por la gloria en el campeonato colombiano.