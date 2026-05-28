Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 28 de mayo de 2026

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mayo 28 de 2026
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  • El país exige justicia para Mía, la bebé de seis meses víctima de abuso que murió en Tolima. El procurador y defensora del Pueblo piden dar con el paradero del criminal.
  • La guerra entre disidencias de Iván Mordisco y Calarcá ya deja más de 50 muertos en apenas unos días en Guaviare. Instituciones humanitarias buscan ingresar para recuperar e identificar los cuerpos.
  • Choque entre el presidente Petro y el alcalde Galán por una actividad que programó el Ministerio de Ciencia en un colegio. El alcalde dice que no es conveniente un evento con mil quinientos invitados en una institución educativa a días de elecciones.
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