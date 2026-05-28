EE. UU. presenta un mapa interactivo con el número de ciudadanos extranjeros arrestados por ciudad

Con una analogía sobre la visita de "entidades de otro mundo", la Casa Blanca lanzó un portal web con un mapa interactivo, en el que fueron incluidos, por ciudad, datos como el número de extranjeros arrestados los últimos años, los delitos que cometieron y sus países de origen.

En un mensaje que, al estilo de la 'Guerra de las Galaxias', va apareciendo, línea a línea, en la pantalla de inicio sobre un fondo de estrellas, la administración Trump advierte que:

"Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida aparentemente normal. Con una sola excepción: no pertenecen a este mundo".

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El portal señala a expresidentes y congresistas de "acelerar la invasión"

Trump regresó a la Presidencia tras ganar las elecciones de 2024, manteniendo su discurso de mano firme contra la inmigración. Al llegar a la Casa Blanca, en enero de 2025, el país tenía la mayor población migrante de toda su historia: 53,3 millones de personas.

Sin embargo, entre enero y junio, se registró el primer descenso considerable en el número de migrantes en los Estados Unidos desde la década de los 60. Según el Pew Research Center, "más de un millón de personas" habrían dejado el país, quedando 51,9 millones de migrantes.

"Millones", según el nuevo portal web de la Casa Blanca, "llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión".

Trump insiste en destacar la lucha antinmigración, como uno de los mayores logros de su Gobierno:

Al finalizar el primer año de su segundo mandato, el presidente Trump había tomado más de 500 medidas en materia de inmigración y firmó 38 órdenes ejecutivas para "perseguir a los inmigrantes indocumentados en el país, disuadir las llegadas no autorizadas a través de la frontera, hacer más precaria la situación de muchos inmigrantes con residencia legal e imponer obstáculos a la entrada legal de grandes grupos de viajeros".

Según la organización Migration Policy, no cumplió su meta de personas deportadas en 2025 y se ha visto enfrentado a innumerables obstáculos en el Congreso. Sin embargo, el portal interactivo insiste en que es el hombre que, "finalmente" tuvo el valor para "decir la verdad" y ha abordado el tema de manera "audaz, sin remordimientos o miedos":

"El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación".