ELN se atribuye el secuestro del hijo de exalcalde de Tame, Arauca

El ELN se atribuyó en el transcurso del jueves, 28 de mayo, el secuestro de Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán.

El joven, radicado en Bogotá, visitaba a su familia en Tame, Arauca, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados, que se movilizaba en moto, la madrugada del lunes 25.

De acuerdo con las autoridades, seis hombres lo obligaron a bajar del vehículo en el que viajaba junto a amigos y familiares, luego de asistir a un cumpleaños, y a acompañarlos.

Su padre y exalcalde del municipio reveló en entrevista con Noticias RCN que "le dijeron que si no se quería subir (a una de sus motos), entonces se iba a hacer matar".

La extensa y dolorosa relación de la familia Guzmán con los grupos armados en la región:

Alfredo Iván no es el primer miembro de la familia Guzmán en ser víctima del conflicto armado en la región.

El exmandatario recuerda con dolor que fueron los grupos al margen de la Ley los que asesinaron a su padre y a su hermano. Pero eso no es todo. Según comentó: "Tengo cinco atentados y todavía no les satisface la sangre de la familia Guzmán".

Desde el día en que ocurrió el secuestro de su hijo, don Alfredo Guzmán señaló al ELN. Sin embargo, esta información no había podido ser confirmada.

El joven podría ser dejado en libertad en los próximos días:

Aunque, más allá del pronunciamiento del grupo narcoterrorista, no se conoce una prueba de que Alfredo Iván esté en sus manos, el frente de guerra oriental dijo que el joven será liberado en los próximos días.

En concreto, informaron que podría ser entregado a organismos humanitarios con presencia en la región, sin revelar más detalles.

Según el alcalde Miguel Ángel Bastos, el hijo de su predecesor "es una persona que viene cada 15 días o cada mes, porque tiene a su señora madre, a su padre, en Tame".