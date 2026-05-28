Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 28 de 2026
10:19 a. m.
10:19 a. m.
- Dolor e indignación por la muerte de una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima. La pequeña llegó a un centro médico con fracturas en sus piernas y aparentes signos de abuso sexual.
- Preocupa la situación de orden público en el norte del país. Mientras se recuperan los 12 soldados heridos por el ataque con explosivos contra el batallón del Ejército en Riohacha, en el sur de Bolívar hay escuelas sin profesores por temor a la presencia de grupos armados.
- Un grupo de encapuchados, que dice pertenecer a un grupo armado ilegal, irrumpió en la Universidad Nacional de Bogotá obligando a estudiantes a evacuar uno de los edificios.