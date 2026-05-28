CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
10:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Dolor e indignación por la muerte de una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima. La pequeña llegó a un centro médico con fracturas en sus piernas y aparentes signos de abuso sexual.
  • Preocupa la situación de orden público en el norte del país. Mientras se recuperan los 12 soldados heridos por el ataque con explosivos contra el batallón del Ejército en Riohacha, en el sur de Bolívar hay escuelas sin profesores por temor a la presencia de grupos armados.
  • Un grupo de encapuchados, que dice pertenecer a un grupo armado ilegal, irrumpió en la Universidad Nacional de Bogotá obligando a estudiantes a evacuar uno de los edificios.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 p.m. / jueves 28 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026

Otras Noticias

Millonarios

¿Se va Rodrigo Ureña de Millonarios? Revelaron detalles desde Perú

Desde Perú revelaron que quieren de vuelta a Rodrigo Ureña tras el fracaso que vivió con Millonarios.

ONU

Israel suspende relaciones con secretario general de la ONU tras anuncio de inclusión en lista negra

El informe anual sobre violencias sexuales vinculadas a conflictos había advertido en agosto que Israel podía ser incorporado en la lista negra

Bogotá

Acoso en Troncal de las Américas: joven denuncia acoso dentro de bus de Transmilenio

Cuidado personal

¿Qué es la blefaroplastia y cuándo se recomienda?

La casa de los famosos

Exparticipante de La Casa de los Famosos anunció acciones legales contra una compañera de juego