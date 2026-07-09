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Famosa vidente que ha acumulado aciertos sorprendió con impactante predicción para el Mundial 2026

¿Se presentará un resultado sorpresivo en los cuartos de final? Descubra lo que reveló la vidente.

Foto: AFP y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
07:19 p. m.
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Los cuartos de final del Mundial 2026 comenzaron a jugarse este jueves 9 de julio y Francia, tras derrotar 2-0 a Marruecos, se convirtió en el primer clasificado a las semifinales.

Además, España se cruzará con Bélgica el viernes 10 de julio, a las 2:00 de la tarde; Inglaterra será rival de Noruega el sábado 11 de julio, a las 4:00 de la tarde; y Argentina, ese mismo día, enfrentará a Suiza, a las 8:00 de la noche.

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En medio de esa coyuntura, una reconocida astróloga rompió el silencio y reveló una impactante predicción. ¿Cuál sería? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Argentina no seguiría avanzando en el Mundial 2026, según Kiara Ríos, la reconocida vidente

Un año antes de que se jugara la Copa del Mundo 2022, Kiara Ríos aseguró que Argentina sería el campeón y terminó acertando.

Fue así como la invitaron al medio 'Desenchufadas' antes de que iniciara el Mundial 2026 y ella hizo una inesperada predicción sobre la selección 'albiceleste'.

"Argentina va a quedar afuera en cuartos de final. Ustedes me preguntan y yo les respondo", dijo.

"Anteriormente les dije que Argentina iba a salir campeona. Lo dije el año anterior al Mundial, en Salta, y así fue", expresó también.

Aquí se pueden escuchar las declaraciones exactas de la vidente:

¿En dónde ver EN VIVO el partido entre Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Por el último cupo a las semifinales del Mundial 2026, Argentina y Suiza jugarán en el Estadio Kansas City.

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El partido se podrá ver en la señal principal y en la App del Canal RCN, con una transmisión desde las 6:00 de la tarde.

Además, los fanáticos del fútbol también tendrán la posibilidad de seguir el encuentro completo por las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

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