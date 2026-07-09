Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido entre Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: ¿cuál es?

Después de que la FIFA aplazó la sanción de Folarin Balogun, el delantero de Estados Unidos que vio la tarjeta roja en los dieciseisavos vs. Bosnia, pero pudo jugar en los octavos contra Bélgica, Inglaterra intentó favorecerse de una decisión similar.

Y es que Jarrel Quansah, el defensa que ha sido uno de los hombres de confianza de Tuchel a lo largo del Mundial 2026, fue expulsado en el cruce vs. México.

En consecuencia, la Federación de Fútbol de Inglaterra solicitó ante la FIFA que el jugador que milita en el Bayer Leverkusen pudiera cumplir la sanción más adelante y este 9 de julio de 2026 se conoció la decisión definitiva. ¿Cuál fue?

Inglaterra no podrá contar con Jarrel Quansah para el partido vs. Noruega

La FIFA analizó la jugada por la que Jarrel Quansah fue expulsado vs. México y determinó que tiene que cumplir su sanción de inmediato.

Además, el comité disciplinario del máximo organismo rector del fútbol informó que Quansah no solo tendrá que pagar una fecha de suspensión, sino que no estará habilitado durante dos partidos.

Por lo tanto, el defensa no estará convocado vs. Noruega y, en caso de que Inglaterra avance a la semifinal, tampoco podría jugar.

¿Cuándo y a qué hora juegan Noruega e Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre Noruega e Inglaterra será el próximo sábado 11 de julio de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Los noruegos y los ingleses se encontrarán frente a frente en el Estadio Miami, ante un poco más de 65.000 espectadores.

Además, el equipo que avance tendrá que esperar al ganador entre Argentina y Suiza, que jugarán en Kansas, Estados Unidos.

Es importante recordar que Inglaterra clasificó a los cuartos de final tras derrotar 3-2 a México, mientras que Noruega obtuvo su cupo después de imponerse 2-1 vs. la Brasil de Neymar y Vinícius Junior.