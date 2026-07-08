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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 8 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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julio 08 de 2026
08:44 p. m.
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  • Ultimátum del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a dos cabezas criminales del ELN y las disidencias.
  • En Cúcuta comenzaron los empalmes con las regiones. De la Espriella insistió en que su posesión será en una guarnición militar como homenaje a policías y soldados.
  • Noticias RCN conoció la ponencia que el jueves llevará la magistrada Cristina Lombana ante sus colegas de la Corte Suprema contra la senadora Martha Peralta.
  • Tensión por más ataques de Estados Unidos a Irán en la noche del miércoles. El presidente Donald Trump dio por terminado el cese y los acuerdos.
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