Video | Lluvias, deslizamientos y desbordamientos tienen en emergencia a 13 municipios de Boyacá

En Boyacá, las precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, caída de un puente rural y cierres preventivos de vías y puentes, lo que llevó a las autoridades a declarar la alerta en varios municipios del departamento.

La gobernadora encargada de Boyacá, Luisa Rodríguez, informó que las lluvias registradas durante las últimas 24 horas han dejado en emergencia a 13 municipios, específicamente.

¿Qué están haciendo para contrarrestar las lluvias en Boyacá?

Ante la magnitud de las afectaciones, la administración departamental instaló un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con el propósito de consolidar la información de cada localidad, identificar las necesidades más urgentes y coordinar las acciones de atención.

Según explicó la funcionaria, las principales emergencias corresponden a deslizamientos de tierra, cierres de vías, afectaciones en la infraestructura vial y cierres preventivos de puentes.

¿Qué municipios presentan las mayores afectaciones?

Las autoridades reportaron el desbordamiento de ríos en los municipios de Corrales y Paz de Río, donde los alcaldes realizan inspecciones para establecer el impacto de la emergencia y definir las necesidades de las comunidades.

En El Espino y Santa María se ordenó el cierre preventivo de puentes como medida de seguridad para evitar riesgos a los habitantes mientras disminuyen los niveles de los afluentes.

Por su parte, en municipios como Guicán, Labranzagrande, Pajarito, Paya y Rondón se registraron deslizamientos y daños en la red vial.

La gobernadora explicó que, debido a que las lluvias continúan, aún no es posible movilizar maquinaria amarilla hacia estos sectores, ya que hacerlo pondría en riesgo a los operarios.

Además, en Panqueba se reportó la caída de un puente ubicado en una zona rural. Equipos de la Unidad de Gestión del Riesgo se desplazaron al lugar para evaluar los daños y determinar las acciones que serán necesarias.

¿Habrá afectaciones en la movilidad?

Frente a la preocupación por los corredores viales del departamento, las autoridades señalaron que algunos cierres preventivos continuarán mientras persistan las lluvias.

La administración departamental indicó que cada municipio implementará planes de contingencia para facilitar, en la medida de lo posible, la movilidad de los habitantes y el transporte de alimentos y otros productos esenciales.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten únicamente la información oficial emitida por las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo antes de emprender cualquier desplazamiento.

¿Se reportan personas o viviendas afectadas?

Hasta el momento, el balance entregado por la Gobernación indica que las afectaciones se concentran principalmente en la infraestructura vial.

La gobernadora encargada confirmó que, por ahora, no se reportan familias damnificadas, personas lesionadas ni viviendas afectadas por las lluvias, aunque aseguró que el departamento mantiene preparados los equipos de ayuda humanitaria en caso de que la emergencia se agrave.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las precipitaciones y, una vez mejoren las condiciones climáticas, realizarán una evaluación definitiva para iniciar las labores de recuperación en las zonas afectadas.