Vuelos baratos en Colombia: Aerolínea activa descuentos de hasta 59% para viajar en el segundo semestre de 2026

Planificar las vacaciones de fin de año con anticipación se ha convertido en la estrategia clave de los colombianos para proteger el bolsillo.

Con esto en mente, JetSMART anunció el regreso de su esperada campaña 'Smart Days', una iniciativa diseñada para incentivar los viajes inteligentes durante el segundo semestre de 2026.

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La aerolínea ultra low cost, reconocida por Skytrax 2025 en su categoría, busca que los usuarios aseguren sus itinerarios con tiempo, accedan a tarifas competitivas y eviten los sobrecostos habituales de las compras de última hora en temporada alta.

Tiquetes baratos: Descuentos de hasta el 59% en vuelos nacionales e internacionales

Durante esta edición de los 'Smart Days', los viajeros podrán encontrar tarifas notablemente reducidas para la red de rutas de la compañía:

Vuelos nacionales: Descuentos de hasta el 59%, con precios que arrancan desde $68.700 por trayecto (impuestos y tasas incluidas).

Vuelos internacionales: Rebajas de hasta el 18%, con opciones desde $601.300 por trayecto con tasas incluidas.

¡Ojo a las fechas! Estas tarifas promocionales estarán disponibles para compra únicamente hasta el próximo 14 de julio. Los tiquetes adquiridos aplican para volar entre el 17 de julio y el 30 de diciembre de 2026.

"Hoy el viajero colombiano ya no busca ofertas improvisadas, sino control sobre su presupuesto. Los 'Smart Days' responden a esa evolución de un consumidor que entiende que el verdadero ahorro está en la anticipación", explicó Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia.

Destinos recomendados para viajar en el segundo semestre de 2026

La flexibilidad de la aerolínea permite conectar con los puntos turísticos más importantes del país y la región. Si estás pensando en tus próximas vacaciones, estas son las opciones destacadas:

Rutas nacionales (Playa, cultura y naturaleza)

Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Barranquilla.

El Eje Cafetero, Montería y los Santanderes.

Rutas internacionales

Santiago de Chile: Ideal para aprovechar el cambio de estación hacia el fin de año.

Punta Cana (República Dominicana): Perfecta para quienes buscan playas paradisíacas en el Caribe.