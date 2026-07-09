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Aeropuerto recibió el nombre de Trump: es la primera vez que ocurre con un presidente en funciones

El nombre, firma e imagen del republicano ha sido incluido en otros espacios y documentos estadounidenses.

Foto: AFP
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AFP

julio 09 de 2026
07:30 p. m.
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En un hecho inédito en los Estados Unidos, el republicano Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en compartir nombre con una de las terminales aéreas del país.

El aeropuerto Palm Beach International fue rebautizado el jueves, 9 de julio, como informó en redes sociales Eric Trump, hijo del mandatario, al anunciar que el avión presidencial fue el primero en aterrizar tras el cambio de nombre de la terminal:

"Me siento profundamente honrado de que, a las 5:01 am, el Trump Force One sea el primer avión en aterrizar en el recién rebautizado Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ahora y para siempre Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT)", indicó en X.

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El aeropuerto de Palm Beach es uno de los que más visita el republicano:

La modificación en la terminal del sureste de Florida no es casual. De hecho, se encuentra a escasos siete kilómetros de Mar-a-Lago, en donde el jefe de Estado visita una de sus propiedades con frecuencia.

El cambio de identidad del complejo aeroportuario se materializó mediante una ley aprobada en marzo pasado, promovida y firmada por el gobernador de Florida y aliado político del presidente, Ron DeSantis.

Aunque en territorio estadounidense existen cerca de doce aeropuertos nombrados en honor a exmandatarios, ninguno había recibido tal distinción estando todavía al frente de la Casa Blanca.

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Trump busca asegurar su legado antes de dejar la Casa Blanca:

El “logro” forma parte de una campaña activa del presidente Trump y su equipo para asegurar su legado, antes de que finalice su segundo y último mandato. El nombre, firma o imagen del magnate también ha sido incluido en los billetes, pasaportes de edición especial y tarjetas doradas de ciudadanía.

El camino para rebautizar espacios públicos, sin embargo, ha tenido reveces. El mes pasado, un fallo judicial obligó al Kennedy Center de Washington a retomar su nombre original, al determinar que cualquier cambio en el nombre, para incluir el del presidente Trump, debía ser autorizado por el Congreso.

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