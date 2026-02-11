Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 2 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 02 de 2026
08:30 p. m.
08:30 p. m.
- Ley de rescate fiscal: Gobierno Nacional explica cuánto subiría el costo de vida
- ¿Cómo funcionará la devolución del IVA para los colombianos con la ley de rescate que propone el Gobierno?
- Rechazo por ataque con explosivos en Planadas, Tolima, que afectó la atención hospitalaria