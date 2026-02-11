¿Sara Uribe se casó con su pareja? Sorprendió en redes sociales con esta FOTO

Sara Uribe, la reconocida modelo, presentadora y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia y Protagonistas de Nuestra Tele, realizó una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

Fue así como un internauta le preguntó que cuándo tenía pensado casarse y ella entregó una respuesta que se viralizó y generó múltiples reacciones en las redes sociales.

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¿Sara Uribe se casó con Camilo Méndez? Esta es la verdad

Luego de la pregunta realizada por uno de sus seguidores, Sara Uribe creó una foto con inteligencia artificial en la que aparece vestida como novia al lado de Camilo Méndez, su novio.

"La verdad es que aprovechamos que la Catedral de Sal ya estaba decorada y alquilada para el matrimonio", escribió de manera jocosa y utilizando emoticones de risa.

"Nos dejaron meternos por un ladito para economizar gastos porque la primicia de nuestra boda sale el próximo fin de semana", añadió.

En consecuencia, todo se trató de una broma y Sara Uribe aún no ha revelado cuándo tiene planes de casarse.

¿Cuándo inició la relación de Sara Uribe y Camilo Méndez?

Sara Uribe y Camilo Méndez oficializaron su relación en junio de 2026.

El artista vallenato realizó una serenata para la exparticipante de La Casa de los Famosos, le preguntó si quería ser su pareja y, tras el 'sí', le dio un romántico beso.

Además, desde el inicio de su relación, Sara Uribe ha descrito a Camilo Méndez como un hombre que es atento, detallista, protector, buen hijo y buen amigo.

De igual manera, ha manifestado que él le devolvió la fe en el amor y que se animó a entablar un vínculo sentimental debido a que le brinda estabilidad y paz.