Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de noviembre de 2026: número y signo ganador

El puente festivo de noviembre también tiene espacio para los juegos de suerte y azar. Este lunes 2 de noviembre de 2026, mientras miles de colombianos disfrutan del último día de descanso, el Super Astro Luna realizará una nueva extracción que permitirá conocer otra combinación ganadora.

A diferencia de otras modalidades que suspenden sus actividades durante los festivos, este juego mantiene su programación diaria, aunque modifica el horario de algunas jornadas.

Esta particularidad cobra importancia durante el comienzo de noviembre, pues el calendario reúne dos extracciones consecutivas en horario especial: la del domingo 1 y la de este lunes festivo.

La jornada permitirá conocer cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que deberán coincidir con las apuestas registradas para determinar cuáles participantes cumplen las condiciones para obtener premios.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de noviembre de 2026

El nuevo sorteo del Super Astro Luna se realizó a las 8:30 de la noche y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Durante la jornada se seleccionó una combinación de cuatro cifras, comprendida entre 0000 y 9999, acompañada de uno de los doce signos zodiacales.

Por lo tanto, los participantes podrán comparar estos datos con la información registrada en sus comprobantes para establecer si obtuvieron algún acierto.

El juego contempla diferentes categorías de premios, relacionadas con la coincidencia de las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre bajo las condiciones establecidas por el operador.

Es importante recordar que el signo zodiacal también forma parte de la apuesta y resulta fundamental para acceder a los premios.

Además, cada extracción es independiente. Esto significa que los números registrados durante octubre o en la primera jornada de noviembre no determinan cuáles serán las cifras ganadoras de este lunes.

¿Por qué el Super Astro Luna cambia de horario durante los festivos?

La programación del Super Astro Luna contempla horarios diferentes según el día de la semana y las condiciones del calendario colombiano.

Durante las jornadas ordinarias de lunes a viernes, las extracciones están previstas para las 10:50 de la noche.

Los sábados, el sorteo se realiza a las 10:42 p. m., mientras que los domingos y festivos la extracción se adelanta a las 8:30 p. m.

Por esta razón, el lunes 2 de noviembre tendrá un horario especial, relacionado con la celebración del Día de Todos los Santos, cuyo descanso se traslada al lunes en Colombia.

Esta programación permite que Super Astro Luna mantenga sus extracciones durante los siete días de la semana, a diferencia de Super Astro Sol, que no realiza sorteos los domingos ni festivos.

Después de la jornada de este lunes, Super Astro Luna retomará su horario habitual el martes 3 de noviembre, a las 10:50 de la noche.

Para consultar correctamente los resultados, los participantes deben verificar que su comprobante corresponda a la modalidad Luna y a la fecha seleccionada.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.