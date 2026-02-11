Las principales estrellas lesionadas que se pierden el inicio de temporada de la NBA
Algunos tienen lesiones leves, mientras que otros tendrán que estar lejos de las canchas por varios meses.
Nicolás Martínez Sánchez
06:37 p. m.
La temporada 2026-27 de la NBA ha comenzado con varias bajas importantes en las plantillas de las 30 franquicias.
Durante las primeras semanas, los jugadores han sufrido lesiones que les han obligado a apartarse de las canchas; algunos por tiempos cortos y otros prácticamente perdiéndose toda la temporada.
¿Quiénes se pierden la temporada?
Entre los nombres más llamativos aparecen Anthony Edwards, Jalen Williams, Tyrese Haliburton, Kawhi Leonard, Ja Morant y Jimmy Butler. Varios de ellos son considerados como vértebras en las columnas de las franquicias con mayores aspiraciones de quedarse con el anillo.
El listado de lesionados
Con corte a este viernes 30 de octubre, este es el listado de lesionados:
- Jalen Williams – Oklahoma City Thunder: fractura de peroné y dislocación del tobillo izquierdo. Probablemente estará ausente en la temporada regular.
- Cason Wallace - Oklahoma City Thunder: desgarro del labrum del hombro izquierdo. Debe practicarse cirugía y podría quedarse sin gran parte de la temporada.
- Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves: molestias en la rodilla. Se espera que vuelva en enero de 2027.
- Tyrese Haliburton – Indiana Pacers: distensión de los isquiotibiales de la pierna izquierda. Estará de baja dos semanas.
- Paolo Banchero – Orlando Magic: esguince de alto grado bajo en el tobillo derecho. De cuatro a seis semanas de recuperación.
- Jalen Suggs – Orlando Magic: contusión ósea de la rodilla derecha. Dos semanas de baja.
- Kawhi Leonard – Toronto Raptors: inflamación de la rodilla izquierda. Aún no se sabe el tiempo exacto de la recuperación.
- Jaren Jackson Jr. – Utah Jazz: rotura del ligamento colateral medial de la rodilla. No competirá durante dos meses.
- Jalen Duren – Detroit Pistons: distensión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Dos semanas de baja.
- Ben Simmons – Sacramento Kings: rotura de tendón de Aquiles. Se pierde la temporada regular.
- Ja Morant – Portland Trail Blazers: distensión de grado 2 en isquiotibial izquierdo. Baja durante cuatro semanas.