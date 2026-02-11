Las principales estrellas lesionadas que se pierden el inicio de temporada de la NBA

La temporada 2026-27 de la NBA ha comenzado con varias bajas importantes en las plantillas de las 30 franquicias.

Durante las primeras semanas, los jugadores han sufrido lesiones que les han obligado a apartarse de las canchas; algunos por tiempos cortos y otros prácticamente perdiéndose toda la temporada.

¿Quiénes se pierden la temporada?

Entre los nombres más llamativos aparecen Anthony Edwards, Jalen Williams, Tyrese Haliburton, Kawhi Leonard, Ja Morant y Jimmy Butler. Varios de ellos son considerados como vértebras en las columnas de las franquicias con mayores aspiraciones de quedarse con el anillo.

El listado de lesionados

Con corte a este viernes 30 de octubre, este es el listado de lesionados:

Jalen Williams – Oklahoma City Thunder: fractura de peroné y dislocación del tobillo izquierdo. Probablemente estará ausente en la temporada regular.

Cason Wallace - Oklahoma City Thunder: desgarro del labrum del hombro izquierdo. Debe practicarse cirugía y podría quedarse sin gran parte de la temporada.

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves: molestias en la rodilla. Se espera que vuelva en enero de 2027.

Tyrese Haliburton – Indiana Pacers: distensión de los isquiotibiales de la pierna izquierda. Estará de baja dos semanas.